Il segreto anticipazioni: Roberto e Maria lasciano la villa? Come reagirà Francisca?

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il 2 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Nel mese di settembre 2019 a Puente Viejo succederà di tutto: Fe dovrà lasciare il paese senza il suo adorato omaccione; Maria farà i conti con la nuova intromissione di Francisca nella sua vita; Elsa e Alvaro invece saranno sempre più vicini nonostante Isaac, ancora gelosissimo della donna…Vediamo quindi quello che sta per accadere e scopriamo anche quali saranno le decisioni di Carmelo che a quanto pare vuole dire a tutti quello che è successo davvero in i Molero…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 2 SETTEMBRE 2019

Alla fine, dopo la riunione fatta con Carmelo e Julieta, Don Berengario decide di fare quello che i due hanno deciso. Anche lui, almeno per il momento, non dirà nulla della morte dei due Molero. La ragazza infatti è ancora molto scossa per quello che è successo e non se la sente di raccontare la verità. Nonostante questo la Ugarte è ancora sconvolta e non riesce ad affrontare con serenità la vita di tutti i giorni…

Isaac ha fatto delle indagini sul conto di Alvaro e pensa che sia stato coinvolto nella morte di una sua ex fidanzata. Ma il dottore, quando Elsa gli parla di quello che ha scoperto, le spiega come sono andati i fatti. Pare che la ragazza si sia suicidata ma la famiglia per il troppo dolore, non aveva voluto fornire dettagli di quanto era accaduto. Alvaro però capisce che Isaac non può far parte della sua vita e quindi lo licenzia.

Fernando e Francisca stanno per brindare, credendo che Roberto per loro non sarà più un problema. Sono convinti infatti che l’uomo, dopo aver accettato la loro offerta generosa, lascerà Puente Viejo e Maria sarà di nuovo nelle loro mani. Ma Roberto stupisce tutti con una mossa che nessuno si aspettava. L’uomo infatti, che è molto più ricco di quello che tutti immaginano, arriva persino a comprare la banca nella quale la Montenegro tiene parte dei suoi risparmi.

Non finisce qui: Roberto ha raccontato tutto a Maria. La Castaneda quindi torna alla Villa e dice al Mesia e alla sua madrina che non si aspettava tutto questo…

Fe continua a sperare che alla fine anche Mauricio possa lasciare con lei Puente Viejo ma le cose andranno in modo diverso…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 2 settembre 2019 su Canale 5.