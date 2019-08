Una vita anticipazioni prima serata: Samuel vuole fare del male a Moises, pensa di ucciderlo?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato 31 agosto 2019? Il mese di agosto si chiude con il botto per la soap di Mediaset infatti nelle prossime puntate i colpi di scena non mancheranno. Se Blanca e Diego pensavano di essere al sicuro, dopo aver messo Ursula in manicomio si sbagliavano perchè il vero nemico adesso è un altro. Samuel ha finto per tutto il tempo di voler dare loro una mano, di essere dalla loro parte ma in realtà, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, vuole solo fare del male a Blanca. E per colpire lei e suo fratello, sembra avere intenzione di usare il piccolo Moises. Gli farà del male? Potrebbe persino arrivare a ucciderlo? Scopriamo che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato sera su rete 4, ecco per voi il e ultime anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 31 AGOSTO 2019

Blanca chiede proprio a Samuel di trasferirsi a Huelva, insieme a lei, Diego e Moises ma non ha idea di come i piani del suo ex, siano ben diversi…Lucia ritorna dal viaggio a Salamanca ma, in casa, trova solo Felipe: Celia è partita in Inghilterra per far visita a Tano. Questo potrebbe avere un significato particolare?

Susana spinge Ramon a fare un’offerta per comprare La Deliciosa. Arturo accetta di operarsi. Samuel intanto è disperato per l’imminente partenza di Blanca non si aspettava che sarebbe successo questo visti quelli che sono i suoi piani. I fratelli Alday, in vista di ciò, si spartiscono inoltre l’eredità di Jaime. Iñigo rifiuta l’offerta di Ramon: la pasticceria non si vende.

Lolita è stufa dell’ossessione che Antoñito ha per il “tergilune”. Poco prima dell’operazione, Susana va da Arturo e gli consegna una lettera scritta da Elvira.

Servante scopre che l’esercito vuole mettere in uso un nuovo tipo di cannone e si preoccupa perché teme di diventare il bersaglio dello stesso. Diego riceve un messaggio da Riera dove l’uomo afferma di avere notizie di Muñiz, l’uomo che ha assaltato la carrozza su cui viaggiavano lui e Blanca. Felipe studia il caso di Peña per capire come può aiutarlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Rete 4. Appuntamento come sempre da non perdere!