Beautiful anticipazioni: Brooke dirà a Bill del giudice e di Ridge?

Bill non sta di certo passando un momento facile ma era prevedibile che l’affido del piccolo Will sarebbe andato a sua madre. Quello che però adesso tutti si chiedono è: sarebbe successo anche senza lo zampino di Ridge? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 3 settembre 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo che Brooke ha fatto una scoperta che la lascia senza parole. Dopo aver ascoltato un frammento della conversazione di suo marito, capisce che Ridge ha qualcosa a che fare con la sentenza per la custodia del piccolo Will. E’ sconvolta per quello che p accaduto perchè crede che suo marito abbia manipolato o corrotto il giudice. E adesso che cosa farà? Affronterà Ridge per capire quello che è realmente successo o andrà dritta per la sua strada? Scopriamo i dettagli con le ultime news da Los Angeles…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 3 SETTEMBRE 2019

Bill continua a fare i conti con la dura realtà ma ancora non riesce a credere a quello che è successo perchè pensava che avrebbe vinto anche questa battaglia. E invece si sbagliava. Ma presto potrebbe ricevere delle notizie interessanti capaci di cambiare le carte in tavola. Brooke infatti ha scoperto che Ridge era in contatto con il giudice e teme che possa aver in qualche modo corrotto l’uomo visto il suo rapporto conflittuale con Bill…Adesso la Logan deve decidere che cosa fare: dire al suo ex quello che ha scoperto?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per capire quali saranno le prossime mosse di Brooke ma anche quelle di Bill che di certo, se scoprisse una cosa simile. non starebbe a guardare…

Appuntamento come sempre a domani, ore 13,40 con una nuova puntata di Beautiful da non perdere.