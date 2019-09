Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Deniz denuncia Hakan, tempo scaduto?

Il pubblico che sta seguendo le vicende dei protagonisti di Bitter Sweet si potrà anche godere il finale? Sembrerebbe proprio di si. Pare infatti che Mediaset, tra un taglia e cuci e l’altro, abbiamo fatto in modo di poter mandare in onda tutti gli episodi di questa prima e unica stagione della serie turca, presentata in Italia come soap. Di conseguenza in questi giorni dovremmo vedere le ultime puntate della soap per capire quale sarà il gran finale. Sembrerebbe infatti che la programmazione di Canale 5 sia cambiata ancora: dal 9 settembre infatti non torna in onda Uomini e Donne e la soap arriva con due episodi per il gran finale. Ma adesso concentriamoci su quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il 3 settembre 2019. Come avrete visto, l’arrivo di Pelin nella vita di Nazli e Ferit ha portato una sorta di terremoto. Nazli non si aspettava che nel passato di suo marito ci fosse una donna così importante e Ferit, ha fatto delle scoperte che lo hanno lasciato senza parole. Nel frattempo Hakan continua a tramare contro tutti anche se ormai sembra avere le ore contate visto che il suo segreto non è più al sicuro…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 3 SETTEMBRE 2019

Cosa succederà quindi nella puntata di Bitter Sweet in onda domani? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi!

Ferit e Nazli si godono una giornata in campagna per cercare di riconciliarsi. Nel frattempo Demet, che è in possesso di una registrazione audio compromettente, minaccia Hakan di denunciarlo in quanto mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 3 settembre 2019. La soap andrà in onda dalle 14,45 alle 15,35 per poi dare la linea a Il segreto.