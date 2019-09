Il segreto anticipazioni: Maria se ne andrà dalla Villa per stare con Roberto?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 3 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio quello che sta per accadere in paese. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap, Francisca e Fernando hanno cercato di corrompere Roberto e pensano anche di esserci riusciti. Non sanno che l’uomo invece ha raccontato tutto a Maria e che non ha nessuna intenzione di accettare i loro soldi anche perchè non ne avrebbe motivo visto che ha persino potuto comprare la banca dove la Montenegro tiene i suoi averi…E presto i due riceveranno anche altre brutte notizie. Scopriamo quindi i dettagli con le anticipazioni dell’episodio numero 2017 de Il segreto.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 3 SETTEMBRE 2019

Roberto decide di smascherare davanti a Maria Fernando e Francisca. I due non si sarebbero mai aspettati una reazione simile e adesso invece la ragazza sa quella che è stata l’offerta fatta al suo amico. Maria è davvero molto delusa per quello che è successo…Francisca e Fernando provano a scusarsi ma ovviamente le loro parole non servono a nulla visto che ormai il danno è stato fatto.

Raimundo prova ad aiutare Mauricio e Fe. Chiede quindi a Francisca di fare qualcosa per la donna. Le racconta quanto accaduto e chiede di aiutare la coppia a scappare in America. Ma la Montenegro, che tra l’altro non è in una delle sue giornate migliori, dice di non avere nessuna intenzione di aiutare Fe.

Isaac si è ormai reso conto che prova ancora un sentimento fortissimo per Elsa. Ma quando avrebbe la possibilità di dirle tutto, decide di tacere e di non dire niente di quello che prova. Antolina prova ad avvicinarsi ancora a suo marito e lo invita a dare ancora delle possibilità al loro rapporto…Tra i primi a ricevere le cure di Alvaro, c’è Severo…Il Santa Cruz non sta bene e si reca al dispensario.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 3 settembre 2019.