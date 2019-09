Una vita anticipazioni: Samuel pronto a scappare con il piccolo Moises?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Una vita. Vi avevamo detto di non perdere di vista Samuel e infatti, nei prossimi episodi della soap spagnola tornerà a essere protagonista. Come? Samuel ha ingannato Blanca e Diego con il solo scopo di far soffrire, non appena sarebbe stato possibile, la sua ex moglie. Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 3 settembre 2019 , ci rivelano quelle che sono le prossime mosse di Samuel. Diego e Blanca hanno ormai capito che non si possono fidare di lui e stanno per ricevere la conferma ai loro timori…Ma sta anche per succedere qualcosa che nessuno si aspetta: Samuel sta per lasciare Acacias 38 e non è da solo…Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda il 3 settembre su Canale 5. Come sempre Una vita ci aspetta alle 14,10.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: SAMUEL SCAPPERA’ CON IL PICCOLO MOISES?

Riera si mette in contatto con Diego e Blanca e li informa di aver scoperto qualcosa su Muñiz, il criminale che ha assaltato la carrozza sulla quale, settimane prima, stavano fuggendo da Acacias. Arturo sta per entrare in sala operatoria, ma prima di farlo dichiara il suo amore a Silvia. È la vigilia del processo di Peña e Flora si mostra preoccupata; quest’ultima deve gestire anche le interferenze di Susana, che monta in collera quando capisce che lei ed Iñigo non venderanno La Deliciosa a Ramon.

Mentre Fabiana e Casilda scoprono che Servante ha trasformato la portineria in un bunker per evitare di venire colpito da un cannone in costruzione, Diego e Blanca sono costretti a lasciare una cena d’addio organizzata in casa di Felipe per raggiungere Riera…L’uomo a quanto pare ha delle cose da rivelare ai due e quello che sta per dirgli non farà di certo piacere nè a Blanca nè a Diego che resteranno sconvolti per le rivelazioni che l’investigatore sta per fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 settembre 2019 su Canale 5.