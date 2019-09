Beautiful anticipazioni: Brooke tradisce Ridge e dice tutto a Bill?

Dopo aver sentito la conversazione che c’è stata tra Ridge e il giudice, Brooke ha bisogno di prove per capire cosa è successo davvero. Nella sua testa tante le idee che vanno formandosi. Ma perchè non parla direttamente con suo marito di quello che ha sentito? Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 4 settembre 2019 ci rivelano che Brooke non ha intenzione, almeno per il momento, di interpellare Ridge sulla questione. Dopo aver sentito suo marito parlare con il giudice al telefono inizia infatti a credere che in qualche modo lo abbia corrotto. Nel frattempo tra Zoe e Xander le cose si complicano sempre di più a causa della gelosia di lei…Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà domani, con una nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 4 SETTEMBRE 2019

Brooke inizia a credere che suo marito in qualche modo possa aver privato Bill del suo ruolo di genitore. E visto che lei in questa battaglia è sempre stata dalla parte di Spencer ci vuole vedere chiaro e vuole andare fino in fondo. Per questo motivo prende il cellulare di Ridge alla ricerca di messaggi che possano dimostrare quello che lei pensa. Ma troverà davvero quello che sta cercando? Come andrà a finire questa storia, se dovesse trovare qualcosa di interessante, lo direbbe a Bill?

Zoe non si rassegna e continua a marcare stretto Xander. La ragazza sembra voler a tutti i costi riprendersi il suo ex fidanzato e questo, come potrete immaginare, scatena la gelosia di Emma che non gradisce affatto l’atteggiamento della sua rivale in amore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 4 settembre 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire una nuova puntata di Una vita, poi Bitter Sweet e per terminare il pomeriggio delle soap, anche Il segreto.