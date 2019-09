Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: la madre di Ferit scopre tutto?

Ultimi giorni di messa in onda per Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che sta per chiudere i battenti. Dal 9 settembre infatti vedremo su Canale 5 le ultime puntate della serie diventata soap per Mediaset e scopriremo come andrà a finire la storia tra Ferit e Nazli. I due come saprete si sono sposati anche senza essere innamorati per il bene del piccolo Bulut. Ma a quanto pare, anche se i due continuano a negarlo, tra di loro sembrerebbe esserci qualcosa…

Non ci resta che scoprire quello che sta per accadere con le anticipazioni e la trama di Bitter Sweet per la puntata in onda domani 5 settembre 2019. Come cambierà il rapporto tra Nazli e Ferit dopo il loro breve viaggio tra i boschi?

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 SETTEMBRE 2019

Mentre Ferit e Nazli si stanno godendo qualche ora di romanticismo e quiete, lontano da tutti e da tutto, in città, senza che loro lo possano immaginare, sta succedendo dell’altro. Infatti, sia Pelin che Deniz, hanno fatto visita alla signora Leman, alimentando in lei i dubbi sul matrimonio di Nazli con suo figlio. I due a quanto pare vogliono mettere i bastoni tra le ruote ai ragazzi. Pelin lo fa perchè ha ancora intenzione di conquistare Ferit mentre Deniz sembra non aver del tutto dimenticato Nazli…Eppure il ragazzo sembrava essersi molto legato ad Asuman, allora perchè sta facendo tutto questo? Solo per far del male a Ferit?

Hakan mette in atto una trappola contro Asuman per poter ricattare in futuro Nazli. Nel frattempo, Leman si stabilisce a casa di Ferit e Nazli con l’intento di conoscere meglio sua nuora. Una mossa inaspettata che lascia i due neo sposi interdetti anche perchè adesso dovranno fingere ancora di più e non sarà semplice visto che saranno costretti a farlo persino dentro casa loro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet Ingredienti d’amore in onda domani 5 settembre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che dalla prossima settimana andranno in onda due puntate della soap che sta per chiudere i battenti!