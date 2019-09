Il segreto anticipazioni: Don Anselmo denuncerà Don Berengario e Carmelo?

Raimundo non riesce a credere che sua moglie abbia potuto tentate di corrompere Roberto, è molto turbato da quello che sta succedendo anche per il fatto che Francisca non voglia in nessun modo aiutare Fe. Sarà lui a farlo? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto e la trama della puntata in onda domani 5 settembre 2019. Le ultime news da Puente Viejo ci rivelano quello che accadrà in Spagna e quindi anche quello che succederà nel mese di settembre in Italia. Vi diamo una informazione di servizio: settimana prossima tornerà in onda Pomeriggio Cinque e Il segreto andrà in onda in formato ridotto per lasciare più spazio anche a Bitter Sweet che chiuderà i battenti ma prima andrà in onda con un doppio appuntamento…E adesso torniamo a noi: ecco le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 5 settembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 SETTEMBRE 2019

Raimundo promette a Fe che la aiuterà a lasciare il paese e la donna è felicissima. Anche se ha un brutto presentimento continua a credere che alla fine Mauricio andrà con lei in America. Ma in realtà l’uomo, sembra essere intenzionato a restare in paese per obbedire a Francisca e far si che Fe possa scappare senza temere di essere trovata dagli uomini che la minacciano.

Fernando pensava che presto avrebbe potuto avere Maria al suo fianco e vederla andare via di nuovo, lo fa ricadere nella sua malattia. A quanto pare anche Prudencio lascerà la Villa, a Francisca sembra non interessare il fatto che lui stia per andare via.

Elsa cerca di capire quali siano i sentimenti che la legano ad Alvaro e ne parla con Consuelo. Si rende conto di non amarlo come amava Isaac, non sa che cosa sta provando realmente ma è aperta e pronta a scoprire di che cosa si tratti.

Prudencio sta cercando di capire insieme a Saul quello che è successo davvero il giorno in cui Carmelo e Don Berengario hanno trovato Julieta. Ma non ha al momento nessun indizio utile…

Don Berengario sembra non farcela più e alla fine crolla e racconta tutto quello che è successo a Don Anselmo. Il sacerdote a quanto pare non si stupisce, pare lo sapesse da sempre…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 5 settembre 2019 su Canale 5.