Beautiful anticipazioni: scoppia di nuovo la guerra stra Spencer e i Forrester?

Brooke ha scoperto che i suoi dubbi erano fondati: il giudice si è lasciato in qualche modo influenzare da quelle che sono state le parole di Ridge e dal rapporto che ha con lo stilista. La Logan non riesce ancora a credere che tutto questo sia possibile. Brooke dal canto suo ignora che Bill si sta muovendo perchè non ha nessuna intenzione di tacere e accettare la decisione del giudice. E anche se di fronte a Will si è mostrato sereno, in realtà ha tutta la voglia di iniziare una guerra contro i fratelli Forrester. E se sapesse quello che ha scoperto Brooke, che cosa farebbe? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 6 settembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 SETTEMBRE 2019

Bill sembrava aver preso bene la notizia dell’affido di Will che è stato dato in esclusiva a Katie. Ma a quanto pare la sua era solo una reazione di circostanza, servita anche a tranquillizzare il bambino. Bill vuole a tutti i costi avere la custodia di suo figlio e annuncia che farà in modo di ottenerla. Lo fa con Ridge e anche con Thorne, dicendo a entrambi di stare in guardia perchè le sue intenzioni non sono pacifiche…Thorne e Ridge si aspettavano una simile reazione? E che cosa potrebbe succedere qualora Brooke raccontasse quello che ha scoperto al suo ex marito?

Per fortuna ci pensa il piccolo Will a distrarre suo padre, almeno per qualche ora. Il figlio di Spencer decide di andare a trovarlo e gli dice che non ha intenzione di stare lontano da lui. Anche se in passato Bill non è stato molto presente, dimenticandosi spesso dei loro incontri, adesso il piccolo è pronto a voltare pagina per costruire in nuovo rapporto con suo padre…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 6 settembre 2019 su Canale 5.