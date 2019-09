Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: bervi tesi tra Hakan e Leman, che succederà?

Continua il grande successo nell’estate 2019 per Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che nella fascia si conferma sicuramente uno dei programmi più visti di Canale 5 ( e anche nell’intera giornata visti gli ascolti ancora dal sapore estivo di tutte le reti). La soap turca però sta per chiudere i battenti: questa settimana e la prossima infatti andranno in onda le ultime puntate che ci riveleranno quale sarà il gran finale della storia tra Nazli e Ferit e di tutti i protagonisti che fanno parte di questo racconto moderno. Iniziamo quindi dalle anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore con la trama della puntata in onda il 6 settembre 2019, la puntata che chiude questa settimana.

Oltre 2,2 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per seguire le vicende dei protagonisti di Bitter Sweet. Ma che cosa succederà nelle ultime puntate? Ecco le anticipazioni per scoprire qualche dettaglio in più.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 6 SETTEMBRE 2019

Hakan mette in atto una trappola contro Asuman per poter ricattare in futuro Nazli. Nel frattempo, Leman si stabilisce a casa di Ferit e Nazli con l’intento di conoscere meglio sua nuora. Dopo quello che le hanno detto Pelini e Deniz è pronta a scoprire da sola quello che sta succedendo tra i due e vuole andare fino in fondo in questa storia…

Per Ferit e Nazli è una giornata speciale, si sono presi un giorno di ferie per poter stare insieme e fare qualcosa di nuovo. Dopo la piccola fuga nel bosco che i due hanno fatto insieme, sembra esser nata una certa unione tra i giovani sposi…Nel frattempo Hakan sta cercando Nazli per poter parlare con lei e, non trovandola al ristorante decide di andare a parlarle a casa, sicuro che Ferit non ci sia. Con sua enorme sorpresa però ci trova la mamma di Ferit, Leman, e tra i due la situazione diventa tesa….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 6 settembre 2019. Non perdetevi questi ultimi episodi della soap turca perchè i colpi di scena, per il gran finale, non mancheranno di certo.