Una vita anticipazioni: in ospedale stanno lentamente uccidendo il piccolo Moises, che ne sarà di lui?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 6 settembre 2019, Blanca e Diego capiranno quello che Samuel sta facendo? Il piccolo Moises rischia di morire sotto le grinfie di suo zio? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi, Samuel sta tramando qualcosa ma Diego e Blanca al momento non sembrano rendersi conto del pericolo al quale il loro bambino sta per andare incontro…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 SETTEMBRE 2019

Peña accetta di lavorare ancora come cameriera a La Deliciosa, ma Leonor fa capire ad Iñigo che l’uomo meriterebbe forse di diventare socio dell’attività commerciale insieme a lui e Flora. Peña paga inoltre Felipe per i suoi servizi di avvocato, evitando che Flora possa indebitarsi ulteriormente. Fabiana consiglia a Lolita di dire la verità ad Antoñito su quello che è successo al “tergilune”.

Lucia confessa a Felipe che il Marchese di Valmez, un amico del padrino Joaquin, le ha lasciato come eredità un assegno mensile corrispondente a 1000 pesetas. Arturo, confortato da Silvia, decide di andare avanti con i preparativi del matrimonio. Diego incarica Riera di investigare sul dottor Guillen. Blanca vuole fare il possibile per portare via Moises dall’ospedale, ma gli infermieri glielo impediscono. Il dottore non vorrebbe obbedire a quello che Samuel gli sta chiedendo di fare e gli ricorda di aver fatto un giuramento. Prova anche a ricordare che il piccolo Moises è solo un bambino e che non merita di soffrire. Ma a quanto pare Samuel è disposto a tutto pur di far soffrire Blanca…Samuel è davvero una bestia spietata e sembra essersi trasformato in una copia di Ursula…Il dottore prova in tutti i modi a convincere Samuel che però sembra non voler sentire ragioni…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani. Vi ricordiamo che la soap di Canale 5 ci aspetta come sempre al sabato sera su Rete 4.