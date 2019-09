Beautiful anticipazioni: Ridge sarà tradito o minacciato da Brooke?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda lunedì 9 settembre 2019? Dalla prossima settimana la programmazione di Canale 5 sarà quasi al completo. Diciamo quasi perchè Uomini e Donne andrà in onda dal 16 settembre e quindi i fans della soap Bitter Sweet la prossima settimana si potranno godere un doppio appuntamento con le ultime puntate della serie turca. Beautiful invece andrà in onda nella sua classica collocazione. Non ci resta quindi che raccontarvi quello che succederà nelle prossime puntate in onda su Canale 5 a settembre 2019, iniziando proprio dall’episodio del lunedì. Come avrete visto la scoperta che Brooke ha fatto molto presto porterà delle conseguenze anche perchè, Bill non ha nessuna intenzione di accettare in silenzio quella che è stata la decisione del giudice. Quali saranno le sue prossime mosse?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 9 SETTEMBRE 2019

Mentre Bill e Brooke si preoccupano a modo loro degli affari di famiglia, cercando di capire quali siano le prossime mosse da fare, Steffy è tornata a lavorare a pieno ritmo. E anche per lei ci sono delle novità. La ragazza infatti ha deciso di dare una nuova occasione a Wyatt. Ha chiesto quindi al suo ex cognato di lavorare al suo fianco. Avrà il ruolo di social media manager e si occuperà di tutto quello che riguarda il mondo dei social per le sue collezioni. Wyatt sembra essere felice di questo nuovo incarico…

Ridge non ha potuto che ammettere quello che ha fatto con il giudice e adesso spera solo che sua moglie non lo tradisca e non racconti a nessuno quello che è successo. Ma siamo sicuri che la Logan abbia intenzione di tenere la bocca chiusa? La sensazione è che Bill molto presto verrà a sapere quello che la sua ex moglie ha scoperto…

Bill dal canto suo sta cercando di essere un padre migliore per Will. Cosa che Katie stenta a credere ma Spencer a quanto pare ha davvero intenzione di cambiare e di essere un padre migliore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì su Canale 5 come sempre alle 13,40.