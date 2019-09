Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: da lunedì raddoppia, Asuman si toglie la vita?

Oltre 2 milioni di spettatori per la serie turca sbarcata su Canale 5 come una soap. Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ha maturato ottimi ascolti in questa calda e pazza estate diventando la soap più vista del pomeriggio della rete e conquistando anche il pubblico dei giovanissimi. Ma come tutte le cose belle, anche per Bitter Sweet arriva il finale. Da lunedì 9 settembre 2019 la soap turca andrà in onda con le ultime puntate per tutta la settimana: vedremo quindi il gran finale e scopriremo come andrà a finire la storia d’amore tra Ferit e Nazli. Scopriremo anche se Hakan pagherà per l’omicidio dei genitori del piccolo Bulut…

E adesso vediamo insieme quelle che sono le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore per la puntata del 9 settembre 2019. Che cosa succederà tra Nazli e Ferit adesso che anche la madre del giovane imprenditore ha iniziato a far parte della loro vita? Pelin si rassegnerà lasciando i due in pace? Hakan continuerà a pressare Asuman tanto che alla fine la sorella di Nazli sembrerà pronta a compiere un gesto estremo…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 9 SETTEMBRE 2019

Il rapporto tra Nazli e Ferit va a gonfie vele e il loro amore porta pace e serenità anche nei rapporti con i propri cari, eccetto per la signora Leman che nutre diffidenza nei confronti della nuora e non manca di farglielo notare. Del resto dopo quello che le è stato detto, non poteva essere altrimenti…Nel frattempo, Hakan continua a tessere la propria tela, cercando di insinuarsi nella Pusula Holdin, grazie all’aiuto di Pelin.

Hakan minaccia di portare il video di Asuman alla polizia, a meno che Nazli non divorzi da Ferit. Asuman in un momento di disperazione sale su un palazzo in costruzione e decide di farla finita. Deniz accorre sul luogo e riesce a persuadere Asuman a non togliersi la vita. Nel frattempo Ferit sta organizzando una serata romantica per fare una vera proposta di matrimonio a Nazli.

Tutto questo e molto altro nelle due imperdibili puntate di Bitter Sweet in onda lunedì su Canale 5. Dalle 14,45 in poi è tempo di Ingredienti d’amore!