Il segreto anticipazioni, Alvaro è un cacciatore di dote: sta ingannando Elsa?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda il 9 settembre 2019? Innanzi tutto vi possiamo dire che Il segreto la prossima settimana cambia orario. La soap spagnola infatti andrà in onda dalle 16,30 circa alle 17,10 circa. Questa sarà la sua collocazione per tutta la settimana. Il segreto infatti andrà in onda dopo Bitter Sweet e prima di Pomeriggio Cinque in attesa poi che dal 16 settembre si torni a piazzare dopo Uomini e Donne. La durata delle puntate sarà molto breve! E adesso torniamo alle anticipazioni, dopo queste informazioni di servizio! Come avrete visto negli ultimi episodi Antolina si è messa in testa di scoprire che cosa sta nascondendo Alvaro. La donna del resto non ha tutti i torti. Anche lui infatti ha un segreto e lei sta per capire di che cosa si tratta…Nel frattempo Maria delusa e amareggiata da quella che è stata la mossa fatta da Francisca contro Roberto, medita di lasciare nuovamente la Villa…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 9 SETTEMBRE 2019

Gli uomini che sono arrivati al dispensario non sono dei criminali in un certo senso ma hanno dei conti in sospeso con Alvaro. Il medico non ha raccontato la verità a Elsa e Antolina ha capito che il dottore sta nascondendo qualcosa. E così, decisa più che mai a scoprire di che cosa si tratta, inizia a impicciarsi dei suoi affari e alla fine capisce che cosa sta nascondendo l’uomo. Ha capito che Alvaro vuole da Elsa solo i suoi soldi ( anche se al momento non le è chiaro il motivo visto che la donna ha detto di aver perso tutto). Capisce quindi che in qualche modo il medico vuole imbrogliare Elsa…E adesso lei ha delle armi per minacciarlo: ha scoperto che è un cacciatore di dote e lo affronta. Se non vuole che riveli a tutti quello che ha realmente fatto in passato e che vuole fare con la Laguna, deve obbedire alla sua richiesta…Alvaro si piegherà al volere della donna?

Nel frattempo Maria ha preso la sua decisione: chiede a Roberto di lasciare il paese e di tornare a Cuba. Ovviamente l’uomo non vedeva l’ora di sentire queste parole dalla Castaneda ed è pronto a fare tutto quello che lei chiede!