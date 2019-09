Beautiful anticipazioni: sta per arrivare una tempesta dopo l’apparente quiete?

Bill continua a pensare che la decisione del giudice non sia quella giusta. Inoltre, dopo aver trascorso del tempo con suo figlio, pensa che Will starebbe meglio al suo fianco. E così decide di affrontare Katie e le dice che forse dovrebbero ripensare al da farsi…Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 10 settembre 2019. Bill non è il solo a pensare che si dovrebbe rivedere la decisione del giudice. Brooke, che ha scoperto il legame tra il giudice e Ridge, ha intenzione di prendere una iniziativa che potrebbe cambiare tutto. Per il momento non ha detto nulla a Bill ma potrebbe farlo. Arriverà davvero a schierarsi, contro suo marito e sua sorella, dalla parte del suo ex marito? E perchè dovrebbe farlo? Non ci resta che scoprire la trama della puntata di Beautiful in onda domani, ecco per voi le anticipazioni e le ultime notizie sulla soap.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 SETTEMBRE 2019

Bill ha parlato con Katie di quanto sta accadendo con Will ma alla fine, anche se soffre molto per quello che è successo, pensa che continuerà a fare il padre ma lasciando che il bambino viva con sua madre. Probabilmente però tutto questo presto potrebbe cambiare…Cosa succederebbe se Brooke decidesse di raccontare a Bill quello che ha scoperto? Non dimentichiamo però che Katie non sapeva nulla del legame tra Ridge e il giudice e non immagina neppure il gran caos che potrebbe nascere in questo contesto…

Non perdete le prossime puntate di Beautiful perchè questa story line, come vi abbiamo già detto, è destinata a regalare grandi colpi di scena e i protagonisti della vicenda faranno qualcosa che nessuno si aspetta..Beautiful torna domani 10 settembre 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Vi ricordiamo che questa settimana dopo Beautiful vedremo Una vita, poi Bitter Sweet e per finire Il segreto.