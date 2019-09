Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli e Ferit di nuovo lontani, l’incanto si spezza?

Ultima settimana in compagnia di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: pronti per scoprire quello che sarà il gran finale? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle ultime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 10 settembre 2019. Quando sembrava che tutto stesse andando nel verso giusto, tra Nazli e Ferit, arriva di nuovo un uragano che potrebbe allontanare per sempre i due…Con le ultime notizie dalla Turchia, vediamo quello che succederà nelle ultime puntate di Bitter Sweet in onda questa settimana su Canale 5. Vi ricordiamo che Bitter Sweet ci aspetta con un doppio appuntamento: dalle 14,45 per un lungo pomeriggio insieme. Alle 16,30 circa andrà invece in onda Il segreto seguito poi dalla prima puntata di Pomeriggio 5.

Non ci resta che scoprire cosa succederà nelle prossime puntate: la storia d’amore tra Nazli e Ferit sarà nuovamente messa in crisi per colpa delle macchinazioni di Hakan…Come reagirà l’imprenditore alla decisione presa da Nazli?

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 10 SETTEMBRE 2019

Il piano di Hakan sembra funzionare e Nazli è costretta ad allontanarsi da Ferit. Ma lui non sembra voler accettare la separazione. Le spiegazioni di Nazli, infatti, non sono convincenti e Ferit è determinato a non arrendersi finché non scoprirà le vere ragioni del suo allontanamento. Intanto, aiutata da Fatos, Nazli decide di non poter restare con le mani in mano: vuole agire per risolvere la situazione. E così le due amiche decidono di perquisire la casa di Muzzafer.

Ferit cerca ancora di capire quale sia il motivo dell’allontanamento di Nazli, ma senza successo. Intanto Tarik, Engin, Fatos e Manami partecipano a un “escape room” ed Engin scopre di provare dei sentimenti nei confronti di Manami…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 10 settembre 2019 su Canale 5.