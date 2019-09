Il segreto anticipazioni: Maria pronta a lasciare Puente Viejo con Roberto, è un altro addio?

Donna Francisca e Fernando accetteranno in silenzio la decisione di Maria di lasciare per sempre la Spagna? Qualcosa ci dice che per la Castaneda le cose non andranno come lei si augura…Scopriamo quelle che sono le ultime news da Puente Viejo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 10 settembre 2019. Avrete capito che Maria non ha preso affatto bene l’intromissione di Francisca nella sua vita. Già in passato a causa della sua madrina è stata costretta a lasciare i suoi genitori e partire per Cuba. E adesso sembra che la storia si stia ripetendo…Nel frattempo ci sono novità anche per Alvaro: l’uomo pensava di poter gestire al meglio la situazione con Elsa ma non aveva fatto i conti con Antolina che, a quanto pare, ha scoperto le sue cattive intenzioni. Il medico infatti non è davvero così interessato a Elsa sentimentalmente parlando ma forse da lei vuole ben altro e la moglie di Isaac è pronta a usare a suo vantaggio questa situazione…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 10 SETTEMBRE 2019

Maria ha capito che per il suo bene e per quello dei suoi figli deve lasciare il paese. Francisca potrebbe manipolare ancora la sua vita e lei non può accettarlo. Roberto è ovviamente felice per quello che Maria ha deciso ed è pronto a partire con lei per tornare a Cuba e magari iniziare una nuova vita insieme.

Antolina è molto più scaltra di quello che Alvaro potesse immaginare. La donna ha scoperto chi è davvero il dottore e quali sono le sue intenzioni. Ma non è interessata a fermarlo. Vuole però che lui ed Elsa scompaiano per sempre da Puente Viejo e per questo gli propone un piano minacciandolo…Che cosa succederà quindi adesso?

Nelle puntate de Il segreto in onda nel mese di settembre 2019 si svilupperà una story line che pian piano porterà Elsa e Alvaro verso le nozze. Ma non tutto andrò come la Laguna si aspetta!

Vi ricordiamo che per questa settimana Il segreto ci aspetta intorno alle 16,30 dopo Bitter Sweet.