Una vita anticipazioni: Samuel fa uccidere il piccolo Moises per vendicarsi di Blanca?

E’ ormai chiaro che le intenzioni di Samuel non siano affatto buone. L’uomo ha intenzione di fare del male al piccolo Moises ma pensa a un modo subdolo per farlo. Ha pagato i medici dell’ospedale per far finta di curare il bambino quando in realtà lo stanno lentamente uccidendo. Questa storia avrà davvero un finale così tragico? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 10 settembre 2019. Come avrete visto, Blanca e Diego hanno sin da subito sospettato che dietro al ricovero del bambino in ospedale ci fosse qualcosa di strano ma mai arriverebbero a pensare che Samuel abbia il coraggio di ordinare la morte di un bambino innocente…

Non ci resta che scoprire i dettagli con la trama e le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 10 settembre, ecco per voi le ultime notizie.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 10 SETTEMBRE 2019

Riera non riesce a trovare niente di sospetto nel passato del dottor Guillen, ma i telespettatori scopriranno comunque che Samuel e il medico sono responsabili di quanto sta succedendo al piccolo Moises… In realtà il dottore non ha fatto nulla di male ma in questo momento è vittima delle macchinazioni di Samuel che lo sta minacciando. Il medico ha provato in tutti i modi a ribellarsi anche ricordando all’Alday che il piccolo è un bambino innocente ma Samuel non sembra voler sentire ragioni…

Nonostante le difficili condizioni in cui Valverde si trova, la vicinanza di Silvia, sembra fare bene al suo futuro sposo. Arrivano però delle brutte notizie da parte dei Felipe…Silvia non può fare a meno di ripensare alle minacce di Blasco e ha paura che l’uomo possa tornare per farle del male.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 10 settembre 2019. Vi ricordiamo che dopo Una vita questa settimana andrà in onda un doppio appuntamento con Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.