Beautiful anticipazioni: Steffy vede Bill e Brooke baciarsi, lo dirà a suo padre?

Non perdetevi le prossime puntate di Beautiful perchè saranno davvero ricche di colpi di scena. Vi raccontiamo oggi quelle che sono le ultime news in arrivo da Los Angeles con la trama della puntata di Beautiful per la puntata di domani 11 settembre 2019. Come avrete visto per il momento Brooke ha deciso di non dire niente di quello che ha scoperto a Bill, vuole prendere tempo per capire e dare anche tempo al giudice di fare la mossa che lei si aspetta…Bill dal canto suo non ha ancora digerito la situazione ma non ha pensato alla prossima mossa…Nel frattempo Wyatt ha iniziato a lavorare alla Forrester ed è molto felice perchè ha ritrovato Sally, sembra che tra i due le cose vadano più che bene…

E adesso non ci resta che scoprire cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5, ecco per voi le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 SETTEMBRE 2019

Brooke ha deciso di passare a trovare Bill per capire come sta e che cosa sta succedendo dopo la decisione del giudice. Spencer come sempre si mostra dolce e affettuoso con lei. La Logan, che in questo momento è particolarmente fragile perchè non si sente amata da Ridge, di lascia invece coccolare dal suo ex marito. Alla fine tra i due scatta un bacio. Bill e Brooke però non sanno che dietro alla porta aperta c’è qualcuno che ha visto tutto. E la persona che li ha visti mentre si baciavano non è la prima che passava di là per caso…E’ Steffy ad aver visto Brooke e Bill insieme stretti in un bacio passionale. Che cosa farà adesso la ragazza dirà tutto a suo padre oppure no?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 11 settembre 2019 come sempre alle 13,40 su Canale 5.