Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli chiede il divorzio a Ferit, come andrà a finire?

Sono ore di trepidante attesa quelle che i fans di Bitter Sweet stanno vivendo visto che in questi giorni andranno in onda su Canale 5 le ultime puntate della serie turca diventata una soap per i pomeriggi d’estate della rete! E noi siamo qui proprio per raccontarvi le ultime notizie e le anticipazioni delle prossime puntate. Iniziamo dalle anticipazioni e dalla trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani, 11 settembre 2019. Come avrete visto purtroppo la pace e la serenità che Ferit e Nazli avevano trovato durante la loro fuga romantica sono ormai un lontano ricordo. Nazli, minacciata da Hakan, ancora una volta deve agire disperatamente facendo una cosa che mai avrebbe voluto fare. Vuole davvero divorziare da Ferit? Andrà davvero fino in fondo in questa situazione? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Turchia per voi. Ecco i dettagli!

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 SETTEMBRE 2019

Nazli prende coraggio e chiede il divorzio a Ferit, la considera come unica soluzione dopo aver subito un ricatto da Hakan, ma decide di non parlare di questo a Ferit. Le cose sono molto complicate ma Ferit non immagina che dietro a tutto questo ci sia il suo grande nemico…Hakan ricatta anche Leman, la madre di Ferit, dicendole che, se lei avesse preso Bulut in affido, lui avrebbe detto a Ferit che suo padre ha ucciso il padre di Hakan perché era l’amante della madre. Nazli scopre che Pelin ha degli accordi con Hakan e così Ferit decide di non farla più lavorare alla Pusula Holding con lui. Alla fine Ferit e Nazli arrivano in tribunale per il divorzio. Fatos si rende conto di essere innamorata di Tarik. Almeno per questa coppia ci potrà essere un lieto fine?

Nazli e Ferit sono in causa per chiedere il divorzio, ma il giudice non ha accettato richiesta e ha imposto loro di fare terapia di coppia: solo dopo la valutazione della psicologa emetterà la sentenza definitiva. Hakan perciò non ha ottenuto ciò che sperava, ma questo non lo ha fermato. Vuole riprendersi Bulut e farà di tutto per vincere la causa.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani su Canale 5.