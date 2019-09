Una vita anticipazioni: Diego e Blanca salvano il piccolo Moises vittima di Samuel?

Blanca e Diego sono sconvolti. il dottore infatti dice loro che il piccolo Moises non sembra migliorare nonostante le cure. I due non sanno davvero che cosa fare. Samuel assiste alla scena e finge di essere preoccupato per il piccolo ma in realtà la causa dei problemi del bambino è solo lui…Le anticipazioni di Una vita ci rivelano però che tutto questo sta per finire. Le ultime news da Acacias 38 ci svelano infatti che il dottore è stanco delle minacce che sta ricevendo da Samuel…Che cosa succederà quindi adesso, l’uomo in qualche modo avrà la possibilità di ribellarsi a Samuel? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di Una vita per la puntata di domani 11 settembre 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA L’11 SETTEMBRE 2019

Samuel continua a minacciare tutti i dottori dell’ospedale incurante del fatto che il piccolo Moises potrebbe morire per quello che sta subendo. Nel frattempo Silvia è molto in ansia per quello che potrebbe succedere a lei e a suo marito visto che Blasco è di nuovo libero…Reira e Carmen sono sempre più convinti che Samuel stia facendo qualcosa di male ma non hanno le prove per dimostrarlo…

Blanca e Diego non sanno più che cosa fare ma arriva il colpo di scena. Il dottore è stato minacciato da Samuel con una pistola ma adesso vuole mettere fine a tutta questa storia e decide di raccontare ai due la verità sulla malattia del piccolo Moises dicendo loro che è tutta colpa di Samuel…Che cosa succederà adesso? Come reagiranno Diego e Blanca?

Non ci resta che seguire la puntata di Una vita in onda domani per scoprire quale sarà il destino del piccolo Moises! Vi ricordiamo che questa settimana Una vita ci aspetta anche al sabato sera, su Rete 4, e inoltre anche al sabato pomeriggio su Canale 5 .