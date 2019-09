Beautiful anticipazioni: Steffy racconterà tutta la verità sul bacio tra Bill e Brooke?

Tornerà ad accendersi la passione, quella scintilla che forse non si è mai spenta tra Bill e Brooke? Sembrerebbe proprio di si almeno a giudicare da quello che sta succedendo nelle puntate di Beautiful in onda in Italia in questi primi giorni di settembre. Brooke ha già baciato Bill qualche tempo fa, tradendo quindi suo marito e adesso lo ha fatto di nuovo non sapendo però che questa volta, ad assistere alla scena c’era anche Steffy…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 12 settembre 2019.

Non ci resta quindi che raccontarvi quello che sta per accadere a Los Angeles ricordandovi anche che questa settimana Beautiful andrà in onda sia al sabato che alla domenica e sarà così per tutto il mese di settembre!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 SETTEMBRE 2019

Brooke e Bill si lasciano travolgere dalla passione ma non sanno che a osservare la scena, dalla porta aperta, c’è Steffy che vede tutto. La ragazza quindi assiste al bacio tra Brooke e Bill ma non sa che cosa fare: rivelerà a suo padre quello che ha visto oppure in qualche modo userà questa informazione a suo vantaggio?

Mentre Bill continua a ribadire a Brooke che è lei la donna che ama e che ha capito che ha perso solo del tempo stando lontano da lei, Steffy invece prova a sondare il terreno per comprendere che cosa stia succedendo alla Logan…Nel frattempo Ridge non può fare altro che dire a Katie quello che è successo con il giudice sapendo bene che Brooke altrimenti , lo farà al suo posto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 settembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 13,40. A seguire andrà invece in onda una nuova puntata di Una vita.