Il segreto anticipazioni: dalle minacce di Antolina ad Alvaro all’arrivo di Pedro

Ottime notizie per i fans de Il segreto che, nel mese di settembre 2019 potranno seguire la soap spagnola in onda su Canale 5 tutti i giorni. Il segreto infatti andrà in onda anche sabato e domenica per la gioia del pubblico che ama le storie degli abitanti di Puente Viejo. In questo periodo gli ascolti della soap non brillano ma aspettiamo l’inverno per vedere se torneranno i numeri che hanno reso questa soap tra le più amate di sempre!

Non ci resta quindi che tornare a Puente Viejo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama de Il segreto per il 12 settembre 2019. Come avrete visto al momento Julieta non ha ancora detto a Saul quello che è davvero successo con i Molero ma l’arrivo improvviso di un altro familiare complicherà maggiormente le cose. Antolina invece ha capito chi è davvero Alvaro e ha iniziato a minacciarlo. A quanto pare al dottore non resta altro da fare: deve obbedire alla donna. Maria invece ha preso la sua decisione: farà credere a Francisca che resterà in Spagna ma in realtà, insieme a Roberto, prepara la sua partenza visto che ha deciso di tornare a Cuba.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 SETTEMBRE 2019

Proprio quando Saul, d’accordo con Prudencio, si appresta a parlare chiaramente con Julieta per spingerla a raccontargli che cosa le è davvero successo, si presenta nella piazza del paese Pedro, il figlio di Eustaquio e il fratello di Lamberto, per attaccarlo. I due ragazzi arrivano alle mani, ma Severo li interrompe. Antolina esige che Alvaro sposi Elsa e la costringa a lasciare Puente Viejo; la biondina, per raggiungere il suo scopo, dà al dottore alcuni consigli per conquistare la Laguna.

Fernando invece non si dà pace: si rende conto di aver perso per sempre Maria e non sa che cosa fare. Isaac follemente innamorato di Elsa, non si rende conto di tutto quello che sua moglie sta facendo alle sue spalle…Mauricio prova a reagire dopo aver detto addio per sempre a Fe ma non è semplice perchè sa di aver perso la donna della sua vita.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 12 settembre 2019 su Canale 5.