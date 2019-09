Una vita anticipazioni: Samuel smascherato, che cosa faranno Blanca e Diego adesso?

E’ arrivato il momento della resa dei conti: il gioco di Samuel è durato forse anche troppo e il piccolo Moises a causa sua rischia di morire. Ma che cosa succederà adesso? Il dottore salverà il bambino? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 12 settembre 2019. Blanca e Diego, dopo aver appreso la notizia della malattia del piccolo, comprendendo che è stato Samuel a provocare tutto, restano sotto choc e non sanno che cosa fare. Per fortuna il dottore è arrivato in tempo a casa dei due anche se Samuel aveva cercato di minacciarlo con una pistola. L’arrivo di Inigo nel vicolo ha impedito all’Alday di fare del male al dottore. Ma come andrà a finire questa storia? Ancora una volta Diego e Blanca si trovano costretti a fare il doppio gioco e cercano di capire come uscire da questa situazione salvando la vita al loro bambino…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 SETTEMBRE 2019

Il dottor Guillen svela a Blanca e Diego il coinvolgimento di Samuel nella malattia improvvisa di Moises. Silvia assume Javier, un assistente per ciechi. La Reyes riceve però una brutta notizia: se non testimonierà in tribunale contro di lui, Blasco potrebbe essere rimesso in libertà. Antoñito si pavoneggia per la vittoria del concorso, trascurando ancora di più Lolita e gli impegni lavorativi.

Diego e Blanca decidono di tacere a Samuel di avere scoperto il suo doppio gioco e preparano un piano con l’appoggio di Riera. Per costringere Peña a dichiararsi, Flora indice un concorso a La Deliciosa per eleggere la coppia più bella di Acacias. Gli sforzi della Barbosa sembrano però essere del tutto vani, tant’è che Peña si impegna soltanto per avere un tornaconto economico dal progetto. Casilda vuole essere giurata del concorso.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 settembre 2019 su Canale 5.