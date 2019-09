Beautiful anticipazioni: Ridge scopre il tradimento, che cosa farà?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful. Per prima cosa vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda sia sabato che domenica per cui la soap non ci abbandona mai! E adesso vediamo quello che succederà nella prossima puntata con le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful in onda domani 13 settembre 2019. Steffy ha assistito al bacio tra Brooke e Bill e ovviamente ha deciso che avrebbe raccontato la verità a suo padre anche se prima ha voluto cercare di capire quello che prova la Logan in questa vicenda. E si è resa forse conto che Brooke è ancora legata a Bill che, dal canto suo, ha continuato a prometterle amore…Ma come potrebbe reagire Ridge di fronte a una rivelazione di questo genere? Steffy però non è la sola a dover dire qualcosa a qualcuno…La Logan infatti ha deciso di parlare con Katie di quello che è successo con il giudice nella causa per la custodia del piccolo Will…

Nel confronto con Ridge, Steffy gli anticipa che sarà sempre dalla sua parte, che lo proteggerà sempre e che prenderà sempre le sue difese. Ma questo significa anche chiaramente, raccontare delle verità che fanno male.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 13 SETTEMBRE 2019

Steffy ha deciso di dire a suo padre quello che ha visto non le interessa quelle che saranno le conseguenze, deve raccontare tutto a Ridge. La ragazza quindi va da suo padre e gli dice di aver visto Brooke e Bill mentre si baciavano. Il Forrester non se lo sarebbe mai aspettato…Nel frattempo Brooke invece va da Katie e le racconta quello che è successo tra Ridge e il giudice e le parla di una decisione che potrebbe esser stata influenzata proprio dal Forrester…

Ridge non ha dubbi sul fatto che sua figlia gli abbia raccontato tutta la verità e per questo decide di affrontare sua moglie. Come reagirà la Logan di fronte alle accuse che Ridge le ha fatto? Racconterà quello che è successo con Bill dicendo che si è trattato solo di un bacio?

Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful in onda domani 13 settembre 2019 per capire come andrà a finire questa vicenda.