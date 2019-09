Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni, il gran finale: Ferit e Nazli felici insieme per sempre?

Tutto pronto per il gran finale: il 13 settembre 2019 andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. La soap turca sbarcata su Canale 5 in estate chiude i battenti e ci regala l’epilogo della vicenda che vede protagonisti Nazli e Ferit. I due come avrete visto negli ultimi episodi si sono sposati solo per ottenere la custodia del piccolo Bulut e poi Nazli, minacciata da Hakan, ha deciso di chiedere il divorzio. Ma in realtà Ferit e Nazli si sono innamorati probabilmente dal primo giorno in cui si sono visti senza però voler mai ammettere questi sentimenti. Adesso che è arrivata la resa dei conti, che cosa faranno i due? Tra di loro trionferà l’amore? Ci sarà un lieto fine? Hakana sarà arrestato per l’omicidio dei genitori di Bulut? Scopriamo tutti i dettagli con la trama della puntata di Bitter Sweet in onda domani su Canale 5.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 13 SETTEMBRE 2019

Ferit, Deniz e tutti gli altri scoprono che Hakan è il responsabile della morte di Demir e Zeynep. Hakan, una volta con le spalle al muro, va fuori di testa e decide di andare ad uccidere Nazli per vendicarsi di Ferit, al quale rivelerà tutta la verità sui loro padri. Dopo una colluttazione, Ferit ha la meglio e Hakan viene arrestato. Successivamente viene arrestata anche Demet.

È l’ultimo giorno dell’anno e Deniz ha organizzato una grande festa nel suo locale. Tra un concerto e l’altro, a ritmo di musica, ogni pezzo torna al suo posto. Ciascuno ha trovato la propria metà, i cattivi sono stati sconfitti e una nuova vita, in questo nuovo anno, aspetta solo di essere vissuta!

Durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno, i ragazzi si divertono a fantasticare sulla loro vita. Intanto, tra una canzone e l’altra, Nazli annuncia a Ferit di essere incinta. Ed ecco che il gran finale è servito per la gioia di tutti i fans che da sempre fanno il tifo per questa coppia!