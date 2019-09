Il segreto in onda anche al sabato: cosa ne sarà di Pedro Molero? Cosa farà Francisca con Roberto?

Curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda sabato 14 settembre 2019? Arrivano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani su Canale 5. Il segreto al sabato ci aspetta dopo Una vita e andrà in onda dalle 15,30 alle 16,10 circa per poi dare la linea a Verissimo. Che cosa succederà nella puntata di domani? Come avrete visto a Puente Viejo è arrivato Pedro Molero, fratello e figlio dei due uomini che hanno fatto del male a Julieta e che sono stati uccisi da Carmelo e Don Berengario. Saul ha difeso sua moglie, definita una caga dall’uomo ma ha aperto una nuova faida con la famiglia e adesso il rischio che anche lui si vendichi è altissimo. Nel frattempo Francisca cerca di fare pace con Raimundo ma l’Ulloa è ancora deluso per il tentativo di corruzione che la donna voleva portare avanti ai danni di Roberto e Maria. Alvaro invece sembra essere succube di Antolina ma allo stesso tempo riceve dalla donna dei consigli utili che gli permettono di avvicinarsi a Elsa e conquistarla in vista di un matrimonio…

Nella puntata di domani che cosa succederà? Ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI SABATO 14 SETTEMBRE 2019

Maria e Roberto raccontano a Francisca di voler acquistare una proprietà non troppo lontano da Puente Viejo. Il piano per ingannare la dark lady prosegue…

Per impedire a Saul di sporcarsi le mani di sangue, Severo e Carmelo ingannano Pedro Molero e gli dicono che Eustaquio e Lamberto sono fuggiti in Portogallo per non essere arrestati.

Consuelo è preoccupata: Julieta non riesce ad uscire dal periodo di depressione. Le cose ovviamente per la ragazza sono peggiorate adesso che in paese è arrivato Pedro…Mentre Francisca sembra ad accettare Roberto, Fernando si sente di troppo alla villa e cerca di capire cosa sia meglio fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 14 settembre 2019 su Canale 5. Appuntamento alle 15,15 dopo Una vita.