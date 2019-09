Beautiful anticipazioni, Brooke nega di aver baciato Bill: come andrà a finire?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 15 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domenica. Come vi abbiamo già detto infatti, Mediaset anche per la nuova stagione punta sulle soap alla domenica pomeriggio e Beautiful andrà in onda dalle 14 alle 14,40 circa. Negli ultimi episodi non sono mancati i colpi di scena. Facciamo il punto della situazione. Steffy ha visto Brooke e Bill scambiarsi un bacio passionale. Ha quindi deciso di raccontare subito a suo padre quello che è successo. Ridge non riesce a credere che ancora una volta Brooke si sia lasciata manipolare dal suo ex. E stenta a credere che possa avergli fatto del male proprio con l’uomo che lui odia più al mondo. Ma Ridge non ha dubbi e crede ovviamente a sua figlia che sta raccontando semplicemente la verità e decide quindi di affrontare sua moglie…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 15 SETTEMBRE 2019

Nella puntata di Beautiful in onda domenica vedremo come reagirà Ridge a quello che ha scoperto. L’uomo è sotto choc non riesce ancora a credere che sua moglie possa averlo tradito e per giunta con Bill. Nel frattempo Quinn inizia a credere che Bill non prenderà molto bene il fatto che Wyatt abbia iniziato a lavorare al fianco di Steffy alla Forrester. Ma a quanto pare Bill in questo momento ha altro a cui pensare…

Quando Ridge affronta Brooke, lei ha una sua versione dei fatti e gli spiega come stanno le cose. Gli dice che è vero, era insieme a Bill nella stanza ed è anche vero che lui ha provato a baciarla. Ma la Logan afferma senza paura di esser smentita, di non aver ricambiato il bacio che il suo ex marito le ha dato. Inoltre ha anche altro da dire a Ridge. Gli rivela infatti che adesso anche Katie sa quello che è successo con il giudice…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 15 settembre 2019 su Canale 5.