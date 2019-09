Il segreto in onda domenica per due ore, le anticipazioni: tutta la verità sulle sofferenze di Julieta

Siete fans de Il segreto? Allora dovrete cancellare tutti gli impegni della domenica pomeriggio perchè la soap di Canale 5 ci terrà compagnia per ben due ore domani. Infatti Il segreto prenderà il via intorno alle 16,50 per poi dare la linea alle 18,45 a Caduta Libera. Il motivo è semplice: il 15 settembre il pubblico di Canale 5 avrebbe dovuto vedere la prima puntata di Domenica Live che però è slittata per cui le soap andranno in onda al posto del programma di Barbara d’Urso.

Puntata lunghissima quindi de Il segreto e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che vedremo nella prossima puntata! Ecco per voi le ultime news da Puente Viejo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Per fortuna Consuelo riesce a fermare Saul prima che possa fare qualcosa di ben più grave contro Pedro Molero. I due capiscono che il problema da affrontare al momento è un altro: le condizioni di salute di Julieta sono peggiorate. Anche Elsa se n’è resa conto tanto da chiedere ad Alvaro di incontrare uno psichiatra per dare una mano alla ragazza…

Adela, comprendendo che Consuelo e Saul sono molto afflitti per le condizioni di salute di Julieta decide di dire loro quello che è successo realmente e racconta dell’omicidio dei due Molero. Adesso Saul e la nonna della Ugarte potranno rendersi del perchè dei suoi tormenti.

Isaac non sopporta più sua moglie, è arrivato al limite e cerca sempre scuse per incontrare Elsa. Ma non si rende conto che invece la bella Laguna è sempre più vicina ad Alvaro. Il medico dal canto suo informa le persone con cui lavora che è molto vicino al suo obiettivo e che presto avrà altri soldi da dare loro. Con i consigli di Antolina le cose vanno come si aspettava…Succede però qualcosa che provoca una reazione inaspettata: Alvaro fa un dono a Elsa che scoppia a piangere…

Maria e Roberto continuano con il loro piano. Fernando cerca di capire quali siano i loro piani e si interessa quindi alla casa che i due sembrano avere intenzione di acquistare. In realtà Maria e Roberto stanno organizzando la loro fuga per tornare a Cuba ma non vogliono che Francisca scopra nulla.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani domenica 15 settembre 2019.