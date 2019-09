Una vita anticipazioni domenica: il piccolo Moises scompare ancora, Samuel scopre che lo stanno ingannando?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 15 settembre 2019? Lo scopriamo subito con le nostre anticipazioni ma prima vi ricordiamo che la soap andrà in onda con due lunghi episodi. Una vita ci farà compagnia dalle 14,40 alle 16,45 per cui avremo ben due ore in compagnia della soap spagnola. Mediaset infatti ha deciso di dedicare l’intero pomeriggio alle soap visto che Domenica Live è slittato una settimana. Per cui se non avete impegni, preparatevi a passare un lungo pomeriggio in compagnia dei protagonisti di Acacias 38.

Puntate assolutamente da non perdere perchè come vedrete assisteremo a un clamoroso colpo di scena. Il piccolo Moises infatti scomparirà dall’ospedale senza che Blanca e Diego possano fare niente tanto che alla fine, si lasceranno...Ma in realtà, tutto questo è solo una finzione…Fa tutto parte del loro piano, un piano che serve per ingannare Samuel e andare via da Acacias 38. Il loro sarà un addio? Vediamo le anticipazioni per la puntata di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Ha luogo il battesimo di Moises: durante la festa, Riera va in ospedale dal bambino per portarlo via da lì e condurlo in una pensione, esattamente come accordato con Blanca e Diego. Questi ultimi, quando arrivano sul posto, si rendono conto che non c’è traccia né del detective e né del bambino. Felipe racconta a Silvia e Arturo che Blasco, dopo una fuga dal carcere, è morto a causa di una caduta da un ponte. Il suo corpo, però, non è stato ritrovato.

Si scopre che Blasco non è morto e che Javier è in combutta con lui: il falso assistente per ciechi passa al criminale le chiavi di casa Alvarez Hermoso. Durante una festa per celebrare il successo del “tergilune” di Antoñito, alcuni ladri si introducono a casa Palacios e rubano proprio i bozzetti del progetto.

Blanca e Diego scoprono che qualcun altro ha portato via Moises dall’ospedale ma decidono di non farne menzione con nessuno. Silvia racconta ad Arturo che Elvira è in dolce attesa e che presto sarà nonno. Antoñito è a pezzi per il furto del “tergilune”. Lucia regala alle domestiche alcuni vestiti con cui assistere al matrimonio di Silvia e Arturo. Nel frattempo ad Acacias 38 Carmen arriva in piazza dicendo a tutti che Reira è morto…

Ma state attenti perchè non tutto è come sembra e infatti come dicevamo in precedenza, il piano di Blanca e Diego sta per andare a buon fine…