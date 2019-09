Una vita anticipazioni: Diego e Blanca lasceranno per sempre Acacias 38?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 16 settembre 2019? La programmazione di Canale 5 da domani torna alla normalità per cui Una vita ci aspetta alle 14,10 con un episodio breve che andrà in onda dopo Beautiful e a seguire vedremo il ritorno di Uomini e Donne.

Quali sono quindi le ultime news da Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 16 settembre. Avrete visto che Diego e Blanca hanno capito che Samuel li ha ingannati e hanno deciso di fare il suo gioco lasciandogli credere che qualcuno possa aver rapito il piccolo Moises. in realtà il loro piano è quello di lasciare il prima possibile Acacias 38 facendo credere a Samuel di essersi lasciati. Il giovane, almeno per il momento, sembra aver abboccato all’amo…Ma vediamo quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio, ecco le ultime news per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 16 SETTEMBRE 2019

Diego e Blanca, sotto shock per la sparizione di Moises, discutono in mezzo alla strada, sotto gli occhi indiscreti dei vicini e soprattutto di Samuel. La Dicenta Junior rompe il suo fidanzamento con il maggiore degli Alday. Samuel non immagina neppure che dietro a questa litigata in realtà ci sia solo un piano della coppia per scappare il prima possibile da Acacias e salvare il loro bambino…

Antoñito scopre che i ladri non si sono limitati a rubare i bozzetti del “tergilune”: hanno fatto in modo di entrare in possesso persino del brevetto. Con il collirio sostituito da Javier, Arturo fa fatica a recuperare la vista. Per il momento però Silvia e il colonnello non si rendono conto di quello che è successo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 16 settembre 2019 su Canale 5.