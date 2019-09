Il segreto anticipazioni: il mistero dell’anello di Elsa, era di un’altra donna?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 17 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, Elsa ha appena ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Alvaro. La Laguna, scossa per questa richiesta, non ha accettato subito la proposta del dottore. La donna in ogni caso non immagina neppure lontanamente che Alvaro sta tramando alle sue spalle con Antolina. Il solo obiettivo di Alvaro è quello di prendere i suoi soldi e andare via. Nel frattempo Maria resta molto delusa perchè Roberto non si presenta all’appuntamento con i bambini per lasciare il paese e sconsolata torna alla Villa per cercarlo. Cosa succederà quindi nella prossima puntata? Ecco per voi le ultime notizie sulla soap spagnola.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 SETTEMBRE 2019

Cifuentes va da Julieta con l’intenzione di interrogarla su Eustaquio e Lamberto. Mentre Carmelo e Don Berengario al momento cercano di restare in silenzio e non farsi scappare nulla, la ragazza potrebbe tradire le sue emozioni visto che sta vivendo un momento complicatissimo. Don Anselmo si rende conto che non ce la fa più a mentire dopo aver saputo quello che è successo in confessione da parte di Berengario.

Quando Maria torna alla Villa scopre qualcosa di molto strano. Pare che Roberto infatti abbia trovato un nuovo accordo con Francisca: se loro resteranno in Spagna, lei non si intrometterà più nelle loro vite. Maria però non si aspettava che il suo amico avrebbe avuto una simile reazione, e avrebbe preso una decisione senza dirle niente…

Isaac e Antolina ancora una volta non sono d’accordo su una questione. Antolina dice a Matias che se non c’è fretta per il prestito, prenderanno ancora del tempo…Ma quando la donna va via, Isaac dice a Matias che restituirà subito il suo debito. Elsa ha preso tempo e non sa che cosa dire ad Alvaro, il dottore dal canto suo le fa capire che è arrivato il momento di seppellire i ricordi e voltare pagina…

Elsa quindi prova a parlare con Marcela di quello che è successo e della proposta di matrimonio che ha ricevuto, chiedendo alla ragazza consiglio sul da farsi. Succede però una cosa molto strana. Marcela infatti prende l’anello di Elsa per guardarlo meglio, come si fa di solito in questi casi. E così si rende conto che sull’anello c’è il nome di un’altra donna.

Ma era davvero l’anello di un’altra donna? Che motivazioni darà il dottore alla sua fidanzata? Elsa gli crederà?