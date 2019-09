Una vita anticipazioni: che cosa stanno tramando Blanca e Diego per il piccolo Moises?

Che cosa stanno tramando Blanca e Diego? I due stanno facendo finta di non sapere dove si trovi il piccolo Moises per scappare da Samuel? Osservate bene quello che sta succedendo negli episodi di Una vita in onda in questi giorni perchè nelle prossime puntate i colpi di scena non mancheranno. Scopriamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 17 settembre 2019. Come avrete visto ad Acacias 38 sono tutti sconvolti per la scomparsa del piccolo Moises. Blanca e Diego hanno litigato in piazza davanti a tutti e si sono lasciati. Samuel ha assistito a tutto quello che è successo scoprendo anche che Reira è morto. Ma quali sono le verità su questa vicenda e quali le bugie? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni, eccole per voi. Le ultime notizie su Una vita in arrivo da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 SETTEMBRE 2019

Blanca affronta Samuel e gli chiede dove ha nascosto Moises; l’Alday nega però di essere coinvolto nella faccenda. Samuel dice di essere molto triste per quello che è successo al bambino ma ribadisce di non avere nulla a che fare con la sua scomparsa… Per fare ingelosire Peña, Flora si presenta al concorso per coppie con un altro ragazzo: nel bel mezzo della festa, Peña sorprende Flora dandole un anello di fidanzamento e chiedendole di diventare sue moglie; lei, al settimo cielo, accetta. Lucia svela alle domestiche che è figlia di un’inserviente. Il priore Espineira chiede a Padre Telmo di investigare proprio su Lucia.

Vi ricordiamo chela programmazione di Canale 5 questa settimana torna alla normalità e Una vita, nel pomeriggio andrà sempre in onda alle 14,10 subito prima di Uomini e Donne. Una vita ci aspetta poi anche al sabato su Rete 4 in prima serata. E poi ancora fine settimana all’insegna delle soap con Una vita in onda al sabato pomeriggio su Canale 5 e alla domenica pomeriggio prima di Domenica Live.