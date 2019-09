Beautiful anticipazioni: Bill corteggia Brooke, lei le dirà la verità sul giudice?

Brooke e Rodge sembrano aver ritrovato la retta via e lo stilista ha deciso di perdonare sua moglie volendo credere alla sua versione. ma quanto durerà questa quiete? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 18 settembre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, Katie ha deciso di far si che Bill possa essere sereno con Will per paura che l’uomo possa scoprire quello che Ridge ha fatto con il giudice. Al momento infatti Brooke non ha ancora detto nulla al suo ex marito. Intanto Thorne chiede spiegazioni e Katie…Bill invece ha invitato Brooke a pranzo e la donna accetta questo invito nonostante abbia appena discusso con suo marito a causa di Bill…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 SETTEMBRE 2019

Non contenta del fatto che Steffy l’abbia vista baciarsi con Bill e che Ridge abbia scoperto tutto, la Logan continua ad andare per la sua strada credendo di essere nel giusto. Anche per questo motivo, senza farsi troppi problemi incontra Bill a pranzo. Spencer continua a credere che sia arrivato il momento di corteggiare nuovamente Brooke e le dice che in questo tempo ha solo sprecato giorni utili lontano da lei. Avrebbe dovuto capire che era lei la donna che avrebbe voluto al suo fianco. Belle parole che ovviamente farebbero piacere a ogni donna. Ma quale peso avranno su Brooke?

Nel frattempo alla Forrester arriva un’altra bella notizia. Charlie infatti ha chiesto a Pam di diventare sua moglie. Pam ha accettato e adesso inizia a organizzare il matrimonio ma prima, l’annuncio ufficiale per tutte le persone che gli vogliono bene!

Bill intanto si scusa con Brooke per averle creato dei problemi con Ridge. la Logan gli dirà la verità su quello che è successo con il giudice?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 settembre 2019 su Canale 5.