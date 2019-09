Il segreto anticipazioni: Elsa e Alvaro si sposeranno o lui la lascerà prima rubando i suoi soldi?

Elsa riuscirà a scoprire perchè sull’anello che Alvaro le ha regalato c’è il nome di un’altra donna? Forse si tratta di un anello appartenuto a una sua parente come si fa spesso? In realtà sappiamo che Alvaro è un cacciatore di doti e potrebbe aver usato un anello appartenuto a un’altra donna. Ma Elsa ignora tutto questo…Le anticipazioni de Il segreto ci rivelano la trama della puntata in onda domani 18 settembre 2019 con le ultime news da Puente Viejo.

Nel frattempo Maria è tornata a casa dove ha trovato Roberto che le ha spiegato il motivo della sua decisione. Vuole restare a Puente Viejo, almeno per il momento. La ragazza quindi non può che accettare la decisione del suo amico…Francisca sta ancora tramando qualcosa alle sue spalle?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 SETTEMBRE 2019

Alvaro, come avevamo immaginato, racconta a Elsa che l’anello era dei suoi nonni che hanno vissuto un matrimonio felice e pieno d’amore. Ha scelto un gioiello di famiglia per questa occasione. La Laguna sembra essere conquistata dal gesto fatto da Alvaro…Il medico per questa volta si è salvato…Isaac viene a sapere che Alvaro ha chiesto a Elsa di diventare sua moglie e reagisce molto male.

Il sergente continua nelle sue indagini sempre più convinto che Julieta sappia che cosa è successo ai Molero. Ma per il momento la ragazza non vuole raccontare nulla. E non dice niente neppure a Saul sempre più preoccupato per tutto quello che sta succedendo a sua moglie…

Francisca vuole che il suo piano vada come lei si aspetta e per questo motivo si rende conto che Fernando Mesia va controllato. Ha paura che in qualche modo il ragazzo possa fare qualcosa che rovini quello che è il suo piano. Chiede quindi a Prudencio di aiutarla e di tenere d’occhio il Mesia per capire se vuole fare qualcosa di insensato…Alla fine Maria, dopo aver parlato con Roberto decide di restare a Puente Viejo e comunica la decisione a sua nonna.

Alla Villa sono tutti felici per questa notizia, tutti tranne Fernando…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta domani 18 settembre 2019 su Canale 5.