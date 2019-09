Una vita anticipazioni: il piano di Diego e Blanca funziona, scapperanno senza lasciare tracce?

Ad Acacias 38 sembra essere successo di tutto: il piccolo Moises è scomparso nel nulla, Diego e Blanca si sono lasciati…Carmen vive il suo lutto per la morte di Reira mentre Felipe informa tutti che la polizia non indagherà molto su questo decesso…Ma che cosa c’è di vero in tutto quello che sta accadendo in questi giorni ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata in onda domani 18 settembre 2019. Samuele nega di essere coinvolto nella scomparsa di Moises. A quanto pare il piano di Blanca e Diego sta funzionando alla grande visto che nessuno sospetta che si siano inventati tutto. Come vi abbiamo già detto infatti i due stanno inscenando tutto solo per scappare da Acacias 38 e far si che Samuel non sia un pericolo per loro.. E adesso vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 SETTEMBRE 2019

Arturo dice a Javier che sta recuperando la vista e quest’ultimo non esita a riferirlo a Blasco, la cui vendetta ai danni di Silvia è ormai imminente. Il priore Espineira convoca Telmo per parlargli di una questione delicata che riguarda Lucia Alvarado. Lolita riceve una lettera che la informa dell’imminente morte di Tata Concha.

A quanto pare Diego sta per lasciare Acacias: adesso che suo figlio è scomparso e Blanca lo ha lasciato non ha motivo di restare in paese. Ma in realtà, come vedremo anche questa mossa fa parte del piano…Tra Lucia e Samuel sembra esserci un cero feeling…Ma che cosa ne sarà dell’Alday? Blanca e Diego lo denunceranno per quello che ha fatto oppure no?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 18 settembre 2019 su Canale 5 prima di una nuova puntata di Uomini e Donne.