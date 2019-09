Beautiful anticipazioni: Bill riconquista Brooke? Ridge in ansia, che farà?

Ridge alla fine ha deciso di perdonare Brooke e le ha chiesto di stare lontana da Bill. Ma non immagina neppure che proprio nello stesso giorno la Logan si è incontrata a pranzo con il suo grande nemico. Un nuovo tradimento, perchè Brooke lo ha fatto non riesce a stare lontana da Bill? Lo scopriamo nelle nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 19 settembre 2019. Brooke è stata perdonata da Ridge per quello che è successo con Bill ma sceglie lo stesso di vedere Bill che pare abbia qualcosa da dirle. In realtà Spencer ha voluto incontrare la Logan solo per ribadirle alcuni concetti e ricordarle che è davvero innamorato di lei. Nel frattempo alla Forrester arriva una bella notizia: Charlie ha chiesto a Pam di diventare sua moglie e lei ha accettato. adesso bisogna preparare tutto per il grandi giorno!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 SETTEMBRE 2019

Brooke ha deciso di promettere a Ridge che starà lontana da Bill e anche per questo ha accettato il suo invito a pranzo. Vuole fargli capire che adesso deve stare lontana da lui proprio come suo marito vuole . La Logan inizia a rivivere i momenti più belli della sua storia d’amore con Ridge ma non può fare a meno di ricordare anche il tempo trascorso al fianco di Bill. Nel suo cuore e nella sua testa c’è una grande confusione.

Nonostante le promesse fatte a Ridge, Brooke ha paura che suo marito non stia sereno. E non sbaglia. Dopo quello che ha scoperto infatti Ridge ha paura che sua moglie possa ricadere di nuovo tra le braccia di Bill perchè sa bene che l’imprenditore, quando vuole ottenere una cosa, è disposto a tutto pur di averla…Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scoprirete solo continuando a leggere le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5.