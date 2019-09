Il segreto anticipazioni: Isaac scoprirà il diabolico piano di Antolina e Alvaro che tramano contro Elsa?

Maria resta a Puente Viejo, Elsa sta pensando si sposare Alvaro, Julieta continua a tacere: sono queste alcune delle story line che si stanno sviluppando nelle ultime puntate de Il segreto. Ma quali sono le ultime news da Puente Viejo e quali sono le anticipazioni per le prossime puntate? Lo scopriamo partendo proprio dalle anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domani 19 settembre 2019. Le ultime notizie sulla soap spagnola ci rivelano quello che i protagonisti della tele novelas stanno per fare! Come sempre Il segreto ci aspetta domani su Canale 5 alle 16,15 circa, dopo Uomini e Donne. Avrete visto negli ultimi episodi che Alvaro ha deciso di accelerare i tempi e ha chiesto a Elsa di diventare sua moglie. Sembrava che il piano del dottore stesse per saltare dopo che la Laguna aveva notato che sul suo anello di fidanzamento c’erano altre incisioni. Ma Alvaro le ha raccontato una storia strappa lacrime sulla sua famiglia e lei ci ha creduto…Tutto quindi sta andando come il dottore e Antolina avevano immaginato e il piano funziona alla perfezione. Nel frattempo Maria si è trasferita di nuovo alla Villa in attesa di comprare la nuova casa dove andrà a vivere con i suoi figli, scegliendo di assecondare i consigli di Roberto. Ma questa storia potrebbe non finire come la Castaneda si aspetta…Non a caso anche Donna Francisca ha chiesto a Prudencio di controllare Fernando Mesia, sospettando che l’uomo non si rassegni al rapporto tra Maria e il cubano…Cosa succederà quindi nella puntata di domani? Ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 SETTEMBRE 2019

Matias e Isaac hanno un nuovo confronto e il falegname si dice preoccupato per il rapporto che c’è tra Elsa e Alvaro. Ma quando Antolina gli dice che Elsa sta per sposare il dottore prova comunque della gelosia. E’ però molto stranito dal fatto che Antolina ne parli favorevolmente, pensava che avrebbe reagito in modo diverso…Alvaro e Antolina continuano a cospirare e il medico spiega alla donna perchè ha consigliato a Elsa di non vendere le sue terre. E’ chiaro che voglia avere quel denaro ma farà questo passo dopo, una volta che sarà diventato suo marito, in modo da poter avere anche più soldi da questa vendita…

Isaac pensava di poter sopportare tutto quello che sta succedendo ma alla fine cede e quando vede Elsa le chiede di non sposarsi. Le dice che il suo sarebbe un matrimonio senza amore e non vuole che anche lei sbagli come ha già fatto lui in passato sposando Antolina.

Alvaro deve stare molto attento perchè va spesso in contraddizione ed Elsa non è stupida. In ogni caso da buon truffatore qual è, riesce sempre a trovare la risposta giusta al momento giusto… Don Berengario e Carmelo ricevono un biglietto anonimo in cui è segnato un appuntamento: i due vanno sul posto e trovano Saul. Il prelato e il primo cittadino svelano all’Ortega le violenze che Julieta ha subito per colpa di Eustaquio e Lamberto Molero.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 19 settembre 2019 su Canale 5.