Una vita anticipazioni: Blanca seduce Samuel per riprendersi Moises, il piano andrà a buon fine?

E’ tutto pronto per il grande giorno e c’è anche una bella notizia. Il colonnello infatti sembra iniziare a vedere meglio, inizia infatti a riconoscere le luci. Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 19 settembre 2019 ci rivelano quindi quelle che sono le ultime news da Acacias 38 e quello che succederà nella puntata del 19 settembre 2019. Come avrete visto manca pochissimo al matrimonio tra Silvia e Arturo. I due sono davvero molto felici anche perchè hanno ricevuto una bellissima notizia da Elvira: lei e Simon aspettano un bambino…Ad Acacias 38 intanto Blanca e Diego vanno avanti con il loro piano. La donna decide di far visita a Samuel per dirgli che sa tutto ma per dirgli anche che lei e Diego non stanno più insieme …

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 SETTEMBRE 2019

Ad Acacias 38 sono tutti sotto choc per quello che è successo. Un giorno di festa si è infatti trasformato in un lutto, visto che Arturo è stato colpito davanti alla chiesa. Silvia è distrutta dal dolore mentre l’uomo che ama viene portato in ospedale. Clelia e Trini si prendono cura di lei…Con l’abito da sposa ancora macchiato di sangue, Silvia torna a casa travolta dalle emozioni e distrutta per quello che è successo…Purtroppo però non c’è spazio per la disperazione. Silvia si ritrova in poche ore a passare dalla gioia per le nozze al dramma di un funerale. Il colonnello infatti è morto .

Il piano di Blanca è chiaro: vuole che Samuel torni a fidarsi di lei per riprendersi il bambino. Per farlo prova a sedurlo e a quanto pare ci riesce perchè Samuel decide di portala dal piccolo Moises. Blanca riuscirà a scappare con suo figlio? La donna è costretta a baciare Samuel anche se lo odia profondamente…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 19 settembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,10.