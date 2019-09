Beautiful anticipazioni: Bill scoprirà l’inganno che Katie e Ridge gli nascondono?

Liam e Hope si stanno godendo un periodo di pace e serenità. I due hanno deciso di andare a conoscere il sesso del bambino che presto arriverà nelle loro vite. E le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate ci rivelano quello che Hope e Liam stanno per scoprire. la giovane Logan infatti aspetta una femminuccia! La story line legata alla gravidanza di Hope sarà ricca di colpi di scena per cui vi raccomandiamo di non perdere nessun passaggio di questa storia! Ma torniamo al presente con le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 20 settembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 SETTEMBRE 2019

La notizia del matrimonio tra Pam e Charlie sembra aver portato una ventata di aria fresca in azienda. Ma in realtà si respira un clima difficile dopo quello che è successo tra Ridge e Brooke , o meglio tra la Logan e Bill. Ridge è ancora sotto choc per quello che è accaduto e Steffy dal canto suo non può fare finta di nulla visto che è stata lei a vedere la sua matrigna baciare il suo ex suocero ed ex spasimante. A sua volta Brooke si sente in soggezione visto che sa che Steffy ha visto tutto. Insomma il clima è parecchio teso anche se si cerca di far finta di nulla per andare avanti…

Cosa succederà quindi adesso? Al momento Brooke ha promesso a Ridge di non dire nulla a Bill e di stare lontano da lui. Ma lo farà davvero? Quanto durerà questa apparente quiete? Mentre Ridge è ancora turbato, Bill invece sembra essere al settimo cielo visto che Katie gli ha concesso di vedere suo figlio come e quando vuole…

Vi ricordiamo che Beautiful questa settimana ci aspetta anche al fine settimana. Sabato andrà in onda nella sua classica collocazione, alle 13,40 mentre domenica ci aspetta alle 14.