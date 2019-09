Una vita anticipazioni: Blanca pronta a tutto pur di riprendersi suo figlio, si concederà a Samuel?

Grandi colpi di scena nelle prossime imperdibili puntate di Una vita in onda ogni giorni su Canale 5. E non solo: anche questa settimana infatti la soap spagnola ci aspetta al sabato sera in prime time su rete 4. Una indigestione di soap anche nel fine settimana con Una vita che ci aspetta anche sabato pomeriggio su Canale 5 alle 14,10 circa e poi domenica, alle 14,30 dopo Beautiful. Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime news in arrivo dalla Spagna. Come avrete visto, quello che doveva essere un giorno felice si è trasformato in un giorno di lutto. Il colonnello infatti è stato raggiunto da un colpo che era indirizzato a Silvia. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Silvia, costretta a togliersi l’abito da sposa, ha dovuto indossare il vestito nero del lutto per organizzare il funerale di suo marito…

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 20 settembre 2019? Blanca sarà disposta a concedersi a Samuel nonostante lo odi, solo per riavere il suo bambino? Ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli di questa vicenda.

UNA VITA ANTICIPAZIONI : LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 SETTEMBRE 2019

Silvia è sotto choc per quello che è successo e pensa che dietro all’agguato fatto nel giorno del suo matrimonio ci sia Blasco ma non sa che cosa pensare…Distrutta dal dolore si prepara a dire addio per sempre al grande amore della sua vita…

Blanca e Diego continuano ad andare avanti con il loro piano. E questo piano prevede anche che la ragazza possa persino arrivare a concedersi a Samuel se questo vuol dire avere indietro il suo bambino. Blanca sembra essere davvero disposta a tutto pur di ritrovare il piccolo Moises…

Silvia non si dà pace e non riesce a staccarsi dalla bara di Arturo mentre Agustina e le altre cercano di consolarla per quello che è accaduto. La donna promette a suo marito che farà di tutto per uccidere la persona che ha spezzato la sua vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 settembre 2019 su Canale 5.