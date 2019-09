Beautiful anticipazioni: è guerra tra Bill, Thorne e Ridge. Come andrà a finire?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio quello che succederà nella puntata della soap americana in onda al sabato. Vi ricordiamo che anche domani Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 mentre invece domenica andrà sempre in onda ma alle 14 con qualche minuto di ritardo rispetto alla classica collocazione. Cosa accadrà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani 21 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Los Angels.

Come avrete visto Ridge non ha nessuna intenzione di permettere che Bill rovini il suo matrimonio e ha deciso di mettere in chiaro le cose con Bill. Allo stesso tempo Thorne non vuole che l’imprenditore rovini la sua reazione con Katie e la tranquillità che hanno ritrovato insieme. I due fratelli Forrester decidono quindi di andare da Bill per mettere in chiaro quella che è la loro posizione e ribadire alcuni concetti fondamentali…Nel frattempo Liam e Hope stanno facendo un altro grande passo: in clinica si preparano a scoprire qual è il sesso del bambino che aspettano e sono felicissimi per tutto questo…Brooke dal canto suo ha pensato di parlare con Katie di quello che sta succedendo…