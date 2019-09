Beautiful anticipazioni: Bill in coma, che ne sarà di lui? Ridge pagherà per quello che ha fatto?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 settembre 2019? Non prendete appuntamenti per il pomeriggio di domani perchè sta per succedere di tutto. E i colpi di scena non mancheranno. Pronti a scoprire che cosa accadrà domani? Ve lo raccontiamo nelle anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 22 settembre 2019.

Avrete infatti visto negli ultimi episodi come Ridge, per mettere in chiaro le cose, sia finito a fare pugni con Billl Spencer . I due se le sono cantate si santa ragione e nella rissa è stato coinvolto anche Thorne. Le cose però sono finite in malo modo. Non solo pugni e schiaffi…Nella rissa infatti è successo ben altro. Bill è volato giù dal balcone e sembra essere ridotto molto male…Che cosa succederà all’imprenditore?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 SETTEMBRE 2019

Di certo Ridge e Thorne quando sono andati a casa di Bill non si aspettavano che la discussione sarebbe degenerata fino a questo punto. E invece le cose adesso si sono messe molto male visto che Bill dopo il volo dal balcone giace sul prato praticamente senza conoscenza. Nel frattempo a qualche chilometro di distanza, Brooke si confida con Katie e le racconta quelli che sono i suoi dubbi e le sue paure. Mai le due donne immaginerebbero quello che sta accadendo…Sia Katie che Brooke infatti pensano che questa situazione, alla fine, si potrà risolvere in modo pacifico. Ma si sbagliano davvero…

Arrivano invece buone notizie per Hope e Liam. Neppure loro immaginano quello che è successo a Bill ma sono felici di scoprire che avranno una bella femminuccia. Intanto Ridge e Thorne sono costretti a chiamare i soccorsi per chiedere aiuto. La sensazione è che Bill non se la passi affatto bene…L’uomo infatti viene trasportato in ospedale: è in coma….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 22 settembre 2019. Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda alle 14.