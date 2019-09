Una vita anticipazioni: Samuel finge di esser stato derubato, come si vendicherà di Blanca?

Iniziamo questo nostro articolo dedicato a Una vita con una informazione di servizio. La soap spagnola non andrà in onda al sabato sera su Rete 4. Mediaset ha cambiato il suo palinsesto per cui non vedremo la soap in prime time ma solo sabato pomeriggio su Canale 5. E arrivano quindi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 22 settembre 2019, la puntata successiva a quella che andrà in onda oggi, prima de Il segreto. Avrete visto che Blanca e Diego sono scappati: la donna ha preso il piccolo Moises e ha pugnalato Samuel. Il giovane alday però non ha voluto confessare a Lucia e Carmen che lo hanno soccorso quello che era realmente successo e decide di inscenare una sorta di rapina. Poi racconta che suo fratello e Blanca se ne sono andati…Ma che cosa farà adesso che i due hanno osato tanto?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 SETTEMBRE 2019

Samuel nasconde dei gioielli e del denaro in una scatola per simulare un furto in casa e giustificare la pugnalata che gli ha inferto Blanca. A quanto pare il giovane Alday non vuole denunciare Blanca per quello che è successo. La sua vendetta arriverà in un secondo momento? Leonor è sospettosa sulla fuga di Blanca e Diego, ma Samuel la convince del fatto che i due hanno fatto pace e si sono trasferiti insieme a Huelva. Liberto e Felipe credono alla versione che Samuel ha dato mentre il giovane si avvicina ancora di più a Lucia.

Antoñito organizza una riunione in Ateneo per vendere il “tergilune”, ma il risultato non è dei migliori: nessuno vuole comprarlo, a differenza delle macchinette di caffè di Ramon. Liberto e Rosina discutono animatamente in pasticceria.

Silvia è convinta della complicità tra Javier Abascal e Blasco. Agustina sorprende la Reyes con un revolver in mano e teme che voglia vendicare la morte di Arturo. Samuel scopre che Carmen si è sbarazzata della scatola in cui aveva nascosto i soldi e i gioielli e va su tutte le furie. Silvia uccide Blasco e lascia la città.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 22 settembre 2019 su Canale 5. Un doppio appuntamento con una vita che andrà in onda dalle 14,30 alle 16,30 circa.