Beautiful anticipazioni: Bill uscirà dal coma? Brooke lascia Ridge?

Katie e Brooke erano spensierate e felici, chiacchiere tra sorelle ma tutto è cambiato quando Pam ha annunciato loro che Ridge si era recato da Bill e non sembrava fosse andato in pace…E infatti nel giro di pochi minuti le due Logan scoprono quello che è successo a Bill. L’uomo si trova in ospedale, in coma. Ma che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata in onda domani 23 settembre 2019.

Nel frattempo, senza sapere quello che è successo al suo ex marito, anche Quinn aiuta Pam con la lista degli invitati al suo matrimonio. In ospedale invece i medici cercano di fare il possibile per salvare la vita di Bill ma le sue condizioni di salute sono molto gravi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 23 SETTEMBRE 2019

E’ chiaro a tutti che Bill non sia caduto per sbaglio dal balcone, del resto sia lui che i fratelli Forrester portano sul volto i segni della rissa. I tre se le sono date di santa ragione e i medici in ospedale hanno subito capito che era successo qualcosa, una rissa che probabilmente è degenerata. Ridge e Thorne di certo non avrebbero voluto fare così tanto male a Bill e al momento anche loro sono sotto choc per quanto accaduto. Ma che cosa faranno? Diranno quello che è realmente successo in casa di Bill Spencer? La polizia arriva nell’immediato all’ospedale per avviare le prime indagini e capire cosa sia successo a Bill.

Nel frattempo un momento di pace e serenità per Hope e Liam che ancora non si immaginano che cosa sia successo a Bill. I due sono in clinica e scoprono che aspettano una bambina…

Brooke e Katie cercano di capire che cosa sia successo a Bill dopo esser state informate da Pam di quanto accaduto..Non immaginano ovviamente che l’uomo si trova in ospedale…Ma poi scoprono quando accaduto…

Katie chiede ad un incosciente Bill di svegliarsi: sia lei che Will hanno bisogno di lui. Anche Liam parla al padre, informandolo di un’altra nipote in arrivo, e si rammarica di riuscire a parlare con lui solo ora che è in coma.

Il detective Sanchez arriva per capire se quanto avvenuto sia stato accidentale o meno.

Se Eric rassicura Pam che Quinn non interferirà con i piani per le sue nozze, la Fuller consiglia a Charlie di riflettere bene, dato il passato oscuro della Douglas.