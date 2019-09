Il segreto anticipazioni: Don Anselmo vuole suicidarsi, cosa succederà?

Don Anselmo non regge più il peso di tutte le bugie che ha dovuto raccontare nell’ultimo periodo. Non solo, ha paura di aver detto qualcosa di compromettente nell’interrogatorio perchè il sergente punta ancora il dito contro Carmelo e don Berengario. Che cosa succederà quindi nella puntata de Il segreto in onda domani 23 settembre 2019, Don Anselmo potrebbe compiere un gesto estremo? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5. Vi ricordiamo che domani la soap spagnola ci aspetta alle 16,20 circa, subito dopo Uomini e Donne. Ma torniamo a noi con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.

Il sergente è sempre più convinto che siano stati Carmelo e Don Berengario a uccidere i Molero e giura che troverà le prove per incastrarli una volta per tutte. Don Anselmo dal canto suo si rende conto di esser caduto in tante contraddizioni nell’interrogatorio e per questo motivo pensa di stare da solo. Ha paura infatti che a causa delle sue parole i suoi amici possano correre dei rischi…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 23 SETTEMBRE 2019

Raimundo ancora molto turbato per quello che è successo a Julieta decide di parlarne con Francisca. A dispetto di quanto si immaginava, la donna si rende conto delle sofferenze della moglie di Saul. E anche se tra di loro non c’è mai stato un buon rapporto, anzi, Francisca decide di andare a farle visita. Un lungo discorso porta le due donne molto vicine. Francia le racconta la sua storia e la sprona a reagire. Sarà finalmente la scossa che la ragazza aspettava da tempo?

Elsa non vede l’ora di sposare Alvaro e di andare a vivere con lui nella nuova casa che spera di comprare nella fattoria che tanto le piace. Non immagina neppure lontanamente che tutto questo è solo una grande illusione e che l’uomo la sta semplicemente prendendo in giro.

Marcela fa visita ad Antolina che è molto giù per via di quello che succede con Isaac; la moglie di Matias ricorda alla ragazza di quando lei ha sposato il figlio di Alfonso ed Emilia. Matias amava all’epoca un’altra donna, per la quale avrebbe fatto di tutto. Ma poi con il tempo le cose sono cambiate. Antolina spera che tutto questo possa succedere anche a lei e ne parla con Isaac. Queste parole però provocano un po’ di rammarico in Marcela che ricorda momenti difficili. Matias quindi decide di farle capire quanto la ami e quando per lui sia speciale facendole una dolcissima dichiarazione d’amore in pubblico!

Tiburcio ha una comunicazione importante da fare; un animale del circo si è ammalato e sta male, necessita delle sue cure. Ma non si tratta di un animale qualsiasi, sta parlando del leone…

Don Anselmo sembra essere pronto a un gesto estremo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 23 settembre 2019 su Canale 5.