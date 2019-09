Una vita anticipazioni: Samuel l’ha fatta franca, pagherà per tutto il male fatto?

Un piccolo salto temporale nelle prossime puntate di Una vita, come vedremo dal 23 settembre 2019. Le nostre anticipazioni infatti ci rivelano che nelle prossime puntate di Una vita ritroveremo i nostri protagonisti, qualche mese dopo i fatti accaduti ad Acacias 38. Sono passati diversi mesi da quando Blanca e Diego hanno lasciato il paese con il piccolo Moises. Samuel non è morto come forse Blanca si aspettava e adesso sta molto meglio. Grazie a Lucia ha anche avuto la forza e la voglia di chiudere con il suo passato, per quello che riguarda gli affari di famiglia, e iniziare una nuova attività. Nessuno immagina che Samuel nell’occasione del ferimento, sia stato accoltellato da Blanca, tutti hanno creduto alla sua versione dei fatti e per il momento la vita va avanti così…Nessuno al momento sembra avere notizie di Blanca e Diego…Anche Silvia ha lasciato Acacias 38 e di lei non ci sono tracce…Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 SETTEMBRE 2019

Rosina e Liberto riescono a far pace grazie all’intervento di Casilda. Il priore Espineira ordina a Padre Telmo di investigare su Lucia. Qualche mese dopo, Samuel è ormai pronto per l’inaugurazione della Galleria Alday, che ha potuto portare avanti proprio grazie all’aiuto della Alvarado. I due, nonostante questo, mantengono un rapporto di semplice amicizia. Antoñito ritorna da Cabrahigo, ma senza Lolita: quest’ultima deve ancora occuparsi della morente Tata Concha.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 settembre 2019. Vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta questa settimana in prima serata non al sabato ma al martedì sera su Rete 4. Torna la classica collocazione del martedì quindi con Il segreto e Una vita che fanno coppia su Rete 4 nel prime time!

