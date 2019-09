Beautiful anticipazioni: Bill uscirà dal coma e ritroverà l’affetto dei suoi cari?

A ogni azione corrisponde una reazione: è quello che sta succedendo a Los Angeles. Brooke ha baciato Bill, Steffy ha visto la scena e lo ha raccontato a suo padre. Ridge ha deciso di affrontare Bill e adesso l’imprenditore è in ospedale, in coma. Chi lo avrebbe mai detto? E’ quello che è successo in poche ore e che terrà banco nelle prossime puntate di Beautiful! Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 24 settembre 2019. Facciamo il punto della situazione: dopo la colluttazione, Bill è caduto dal balcone e adesso si trova in ospedale, in coma. Katie arrivata sul posto è disperata ma prima ancora di chiedere che cosa sia successo inizia a pregare per Bill. Sul suo letto piange disperata e gli dice che deve lottare perchè lei e il suo bambino hanno bisogno di lui. Ma che cosa succederà adesso? Ridge e Thorne che sono coinvolti in questa vicenda pagheranno? E che cosa faranno Brooke e Katie dopo aver appreso quello che è successo, prenderanno una decisione drastica?

Come avrete visto anche Liam è molto turbato per quello che è successo. La felicità di aver scoperto che aspetta una bambina viene subito turbata da questa notizia. E Liam, che non sa odiare, si ritrova anch’egli a pregare per il suo papà…Nel frattempo Pam sta cercando di organizzare il suo matrimonio. Quinn non vuole che la cerimonia si svolga in casa di Eric e anche se suo marito non sa nulla, chiede a Pam di trovarsi un altro posto per il suo matrimonio. Non solo, la Fuller, parlando con Charlie le dice che la donna che vuole sposare probabilmente non è mai cambiata, di stare attento. E’ ancora in tempo….

Vediamo quindi le ultime notizie e la trama della puntata di Beautiful in onda domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 24 SETTEMBRE 2019

Katie e Brooke non riescono ancora a credere che Ridge e Thorne possano aver picchiato Bill, in due contro uno tra l’altro. I due hanno anche cercato di difendersi dicendo che è stato Spencer a iniziare e che la cosa poi è degenerata…In ospedale intanto arriva il detective Sanchez perchè è arrivato il momento di capire che cosa è successo davvero in casa di Bill. Nel frattempo Liam e Wyatt cercano di fare quello che possono per Bill stando vicini a lui in ospedale…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 settembre 2019 su Canale 5.