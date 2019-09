Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 tante novità, la quiete prima della tempesta?

Che cosa sta succedendo ad Acacias 38 e che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 24 settembre 2019.Come avrete capito abbiamo visto una sorta di salto temporale. Sono passati dei mesi da quando Blanca ha accoltellato Samuel e lui ha inscenato invece una rapina. Una storia che per il momento ha retto anche grazie alla complicità di Carmen che non ha detto a nessuno dei gioielli nascosti dall’Alday. In ogni caso il tempo è passato e per il momento tutti sembrano essere tranquilli. Dopo tutto quello che era successo, dalla morte di Arturo alla figa di Silvia, ci voleva un po’ di pace nel quartiere. Ma siamo solo di fronte alla quiete prima della tempesta? Succederà molto presto qualcosa che non ci aspettiamo? Sui giornali si parla della galleria che Samuel sta per inaugurare e ad Acacias 38 sono tutti felici per questa grande novità…Scopriamolo con le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 24 SETTEMBRE 2019

Dopo la morte di Arturo, Agustina ha trovato impiego nella sartoria. Rosina ha alcuni malesseri legati alla sua mezza età e Liberto regala alla moglie una fascia elettrica per consentirle di stare meglio. La donna però pensa che non servirà a nulla anche se poi alla fine si decide a provare questo strumento strano che suo marito le ha regalato… Trini ha comprato un vestito nuovo per l’inaugurazione della Galleria Alday ma le sta stretto: è ingrassata. Lucia pensa di devolvere in beneficenza l’assegno mensile che gli è stato concesso dai Marchesi di Valmez.

Samuel sembra essere al momento l’uomo più importante di Acacias 38 ma prima o poi la verità su quello che ha realmente fatto, verrà alla luce?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 settembre 2019 su Canale 5.